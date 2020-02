Incendio a Barni, due bombole di gpl nel garage: disastro sventato dai pompieri

Incendio a Barni intorno alle ore 8.30 della mattina del 27 febbraio 2020. Le fiamme sono divampate all'interno di un garage adibito a laboratorio. All'interno c'erano anche due bombole di gpl. Il rogo ha semidistrutto il garage con gli attrezzi che vi erano all'interno. I vigili del fuoco sono accorsi in forze con squadre da Como, Canzo ed Erba. I pompieri si sono adoperati per lo spegnimento riuscendo ad evitare il peggio vista la presenza delle bombole. Il proprietario è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale per accertamenti visto che aveva inalato i fumi prodotti dalla combustione.