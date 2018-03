Incendio a Como, auto in fiamme all'autosilo Valmulini

Un auto ha preso fuoco nell'autosilo Valmulini a Como intorno alle 13.30 di lunedì 26 marzo 2018.

L'allarme incendio è stato dato dall'operatore della Como Servizi Urbani di turno nella struttura. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Como con 4 mezzi, tra cui l'autoscala, e 12 uomini.



L'incendio è stato spento in poco tempo dai pompieri, che si sono poi accertati che non ci fossero conseguenze. Sul posto per sicurezza è stata allertata anche un'ambulanza della croce azzurra di Como, ma sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato. Da ricostruire le cause del rogo.