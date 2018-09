Como, incendio su un autobus alla stazione San Giovanni

Momenti di apprensione nella mattina di venerdì 7 settembre 2018 a Como, nel piazzale della stazione San Giovanni: per cause in corso di accertamento, da un autobus parcheggiato su piazzale San Gottardo sono divampate delle fiamme. Un principio d'incendio domato prontamente dall'autista del mezzo che ha permesso che il rogo non si estendesse. Sul posto sono comunque stati allertati i vigili del fuoco di Como che sono intervenuti per un soccorso tecnico urgente. Nessuno è rimasto ferito.

