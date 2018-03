Incendio nella notte a Uggiate Trevano, bruciate 4 auto

Allarme nella notte di martedì 27 marzo 2018 a Uggiate Trevano per un incendio scoppiato in un parcheggio. Quattro le auto distrutte dalle fiamme. Il rogo è divampato poco dopo le 3. Ancora in corso di accertamento le cause.



Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco, due da appiano e una da Como, in tutto 6 uomini.

Nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni: come si vede nelle foto scattate dai pompieri, le vetture sono andate completamente distrutte.