Incendio a Cermenate, auto in fiamme vicino al benzinaio

Attimi di apprensione nella mattina di venerdì 24 agosto 2018 a Cermenate per l'incendio di un'auto vicino al distributore di carburante di via Europa Unita: per cause in corso di accertamento la vettura ha preso fuoco mentra era in transito accanto al benzinaio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo per domare il rogo e accertarsi che non si estendesse alla vicina pompa di benzina.

Le fiamme sono state presto spente e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Solo pochi giorni fa i pompieri sono stati impegnati in un altro incendio che ha coinvolto una vettura: è successo a Villa Guardia all'interno di un box.