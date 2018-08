Incendio a Villa Guardia: auto in fiamme in un box

Incendio aVilla Guardia nella serata del 18 agosto 2018. Un rogo è divampato in un triplice box di via Volta. All'interno c'era un'auto che è stata divorata dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per domare il rogo. Non risultano feriti o intossicati. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Per il momento non è dato sapere se sia trattato di un atto doloso o di un rogo accidentale.