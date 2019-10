Mozzate, auto incendiata nel box di un palazzo: una persona ustionata e intossicata

Mobilitazione dei vigili del fuoco a Mozzate a causa di un incendio divampato nel box di un palazzo in via Ai Ronchi intorno alle ore 8.30 della mattina del 18 ottobre 2019. Un'automobile è andata a fuoco per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei pompieri e dei carabinieri. Il fumo e il calore prodotto dall'incendio ha intaccato i piani superiori. In un appartamento sovrastante il garage i vigili del fuoco nell'ispezionare il palazzo hanno rivenuto una persona ustionata e intossicata che è stata trasportata al pronto soccorso e che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Appiano Gentile e Lomazzo. I carabinieri della compagnia di Cantù indagano su quanto accaduto.