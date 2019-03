Incendio ad Appiano Gentile: tettoia in fiamme vicino all'azienda tessile

Incendio ad Appiano Gentile nel pomeriggio di 2 marzo 2019. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Bianchi per spegnere un piccolo rogo divampato vicino a un'azienda tessile. Ad andare in fiamme è stata una tettoia. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi dell'incendio e il rischio che anche alcuni prodotti infiammabili dell'azienda prendessero fuoco. Non si sono registrati né ustionati né intossicati.