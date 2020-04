Alta Valle Intelvi: a fuoco un capanno vicino alle case

Anche oggi, 12 aprile 2020, i vigili del fuoco sono al lavoro. L'incendio è scoppiato alle 13 di oggi circa nel comunce di Alta Valle Intelvi, frazione Lanzo, in via Boffalora. In fiamme un capanno, vicino ad alcune case, e per domare l'incendio sono intervenuti i vigilid el fuoco di San Fedele che, con due mezzi, hanno prontamente spento il fuoco ed impedito che si propagasse nelle vicine case. Non sono stati segnalati feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.