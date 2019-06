Como, lavatrice in fiamme: incendio in un palazzo del centro storico

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico a Como. I pompieri sono dovuti intervenire in un palazzo di via Cesare Cantù, nella città murata, per domare un rogo divampato a causa di un guasto a una lavatrice (probabilmente un corto circuito). I vigili del fuoco dopo avere fatto evacuare l'edificio hanno operato con l'ausilio del carro ventilazione. L'incendio è stato domato in poco tempo. Notevole apprensione tra i residenti.