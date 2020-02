Incendio lungo un chilometro sull'autostrada A9

Gravi disagi sull'autostrada A9 dopo Saronno in direzione di Como. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un insolito incendio della lunghezza di 1 chilometro.

Perdita di gasolio

Un furgone ha perso gasolio per la lunghezza di un chilometro. Il veicolo è andato in fiamme così come lo stesso liquido infiammabile che si è riversato nelle caditoie a lato strada bruciando i tubi di plastica per tutta la lunghezza del tratto interessato dalla perdita di gasolio e oltre.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio ma il denso fumo e le operazioni di spegnimento hanno reso necessario bloccare il traffico veicolare sull'arteria autostradale.

