Furgone in fiamme sull'autostrada a Grandate

Incendio lungo l'autostrada A9 Como-Chiasso: un furgone è andato a fuoco mentre percorreva l'autostrada in direzione Milano. L'incendio è divampato intorno alle ore 13 in prossimità della barriera di Grandate. L'autista del veicolo è riuscito a scendere dal mezzo prima che le fiamme cominciassero a divorarlo seriamente e ha lanciato l'allarme. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo ma le operazioni di spegnimento hanno reso necessario fermare temporaneamente il flusso di veicoli in direzione Sud. Non si sono registrati feriti o intossicati.