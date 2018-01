Furgone incendiato a Figino Serenza

Intervento dei vigili del fuoco martedì 16 gennaio 2018 a Figino Serenza in via per Castelletto a causa dell'incendio di un furgone.

Il mezzo era stato parcheggiato da una decina di minuti, intorno alle 23, quando improvvisamente ha preso fuoco probabilmente per cause elettriche. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i vicini che hanno subito avvisato il proprietario del furgone.



Come si vede dalle immagini, la parte anteriore del mezzo è stata divorata dalle fiamme. Danni a causa del calore sprigionato e del fumo anche agli edifici accanto ai quali era parcheggiato il furgone: in particolare, come si nota nelle foto scattate dai pompieri, alle parti in plastica delle finestre di un box poco distante, che si sono sciolte.

Sul posto per domare il rogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Cantù con un autobotte e 8 uomini.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire quanto accaduto.