Incendio a Guanzate, fiamme alte allo chalet in via Boschi

Un incendio piuttosto forte ha travolto lo chalet nel complesso Cinq Fo, in via Boschi ad Guanzate (Co). Dalle immagini pervenute lo chalet risulta quasi completamente distrutto dalle fiamme. Per domanre l'incendio sono dovute intervenire sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Appiano, Como, Lomazzo e Cantù. Al momento non si segnalano feriti.