Faggeto Lario, nella notte incendio fra i vicoli: impossibile arrivare con l'autobotte. Ecco le foto

Stanotte, 17 dicembre, intorno a mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco del comando di Como sono dovuti intervenire a Faggeto Lario, nella frazione Molina e più precisamente in via XX settembre, per domare un incendio. Le fiamme erano divampate all’interno di un locale adibito a legnaia che si trova però direttamente sotto a un appartamento abitato.

L’intervento è stato particolarmente difficoltoso perché la struttura si trova lungo una via pedonale, impossibile da raggiungere con i mezzi di soccorso. Così i pompieri hanno dovuto agganciarsi alla rete idrica comunale e sviluppare un lungo tubo di manichette per portare l’acqua fino alla legnaia. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.