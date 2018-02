Ecosfera di Bulgarograsso, la paura del vicino dopo l'incendio: la video intervista

Per un pelo lui e un suo collaboratore non sono stati colpiti da un pezzo di cisterna, una sorta di comignolo, "volato" via a causa dell'esplosione alla Ecosfera di Bulgarograsso di mercoledì 7 febbraio 2018. Francesco Nicotera fa il marmista e ha il capannone proprio confinante con l'azienda in cui si è verificata prima l'esplosione e poi l'incendio.



Pochi minuti prima del fatto, i due hanno prelevato una lastra di marmo dalla zona del cortile adibita a deposito, poi sono rientrati e hanno sentito il boato. Fossero rimasti dove si trovavano, avrebbero rischiato di essere colpiti dal pezzo che ancora oggi si trova nel loro cortile. Nella video intervista Nicotera racconta quei drammatici momenti e i danni subiti dal suo capannone.

Ma Nicotera non è l'unico ad aver subito danni: problemi anche per altri vicini della Ecosfera.