Incendio a Erba: l'intervento dei pompieri in via Barzaghi in una proprietà privata

I Vigili del Fuoco di Erba sono intervenuti ieri sera, 23 dicembre, in Via Barzaghi, per spegnere un incendio divampato da un cumulo di legna e rifiuti in un terreno privato, nei pressi di un’auto inutilizzata da anni.

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia fatto nascere le fiamme.