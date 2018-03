Incendio di Seregno, il bilancio dei danni

Dieci mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, nove ore di intervento, un ferito lieve e numerosi e ingenti danni a tre diverse attività. E' il bilancio dell'incendio divampato nella serata del 22 marzo in via Ripamonti a Seregno nel capannone del Soccorso Stradale Italie, in via Ripamonti.

Fiamme altissime

Le fiamme, visibili a distanza, hanno raggiunto anche il tetto del deposito e per spegnere il rogo è stato necessario anche l'intervento di un'autoscala dal distaccamento di Monza. L'incendio, secondo una prima stima dei danni, ha danneggiato una decina di mezzi tra camion e auto stipati all'interno del capannone della carrozzeria-deposito del soccorso stradale. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente delicate e si sono protratte fino all'alba.

Oltre al deposito a riportare danni a causa delle fiamme sono state anche tre attività situate nelle immediate adiacenze del deposito che si trova all'interno di un complesso industriale tra via Ripamonti e via Pacini. Il crollo dei muri perimetrali del capannone ha interessato anche una falegnameria, il deposito di un magazzino edile e anche la Fer Strumenti.

Ingenti danni a trre attività

Ustione alla mano per un ragazzo

Sul posto, insieme ale squadre dei vigili del fuoco, sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Seregno, la polizia locale e i mezzi del 118 in via precauzionale. I sanitari hanno prestato assistenza a padre e figlio ma nessuno dei due è stato trasferito in ospedale. Al termine dell'intervento il più giovane, un ragazzo di venticinque anni, a causa di una leggera ustione alla mano sinistra procuratasi nel tentativo di spegnere l'incendio, si è recato al Pronto Soccorso.

Probabile corto circuito

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta origine del rogo. Secondo una prima ricostruzione pare che a innescare le fiamme sia stato un corto circuito originatosi da un mezzo del soccorso stradale presente nel capannone. Al momento dunque pare essere escluso il dolo.