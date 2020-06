Como: a Muggiò incendio in una palazzina. Dal tetto si alza una densa colonna di fumo

Dal tetto di una palazzina nella zona di Via Predari - via Fogazzaro, a Muggiò, si è scatenato un incendio. I vigili del fuoco sono ora impegnati nello spegnimento delle fiamme. La densa colonna di fumo nero che si alza dall’abitazione è ben visibile anche da lontano.

Sul tetto, come si vede chiaramente dalle immagini, sono presenti - proprio nel punto da cui si innalza la colonna di fumo - dei pannelli fotovoltaici, ma i vigili del fuoco di Como fanno sapere che le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Per ora non si hanno dettagli neanche riguardo ai danni.

