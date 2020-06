Muggiò: incendio sul tetto di una palazzina

Dal tetto di una palazzina nella zona di Via Predari - via Fogazzaro, a Muggiò, si è scatenato un incendio. I vigili del fuoco sono ora impegnati nello spegnimento delle fiamme. La densa colonna di fumo nero che si alza dall’abitazione è ben visibile anche da lontano.

Per ora non si hanno ulteriori dettagli sulle cause o sui danni.