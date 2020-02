Como: auto in fiamme nella notte in via Bellinzona

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa notte, 22 febbraio, intorno alle 4:30, in via Bellinzona a Como, nel punto d’innesto con la via Ortelli, a causa dell'incendio di un'autovettura. Le fiamme che divampavano da quest'ultima hanno aggredito anche altre due auto parcheggiate vicine. Non si segnalano feriti.