Cermenate: incendio in un appartamento in centro

Ieri sera 13 gennaio, tre autobotti dei Vigili del Fuoco e i carabinieri sono dovuti intervenire in via Moreschi a Cermenate per un principio di incendio che fortunatamente non ha causato feriti. Le fiamme sono divampate in un appartamento del centro storico dove le case sono strette l'una all'altra, da qui il grande dispiegamento di forze, per evitare appunto che il fuoco potesse propagarsi alle abitazioni vicine. Una volta arrivati sul posto i pompieri hanno però potuto accertare che il focolaio era già stato spento dagli stessi proprietari dell’appartamento, senza che nel frattempo qualcuno si facesse male o si intossicasse a causa del fumo.

È stato necessario il blocco della viabilità per il tempo necessario a riportare la situazione in sicurezza.