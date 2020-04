Trattore divorato dalle fiamme a Cantù: intervenuti i vigili del fuoco

È accaduto oggi, 8 aprile 2020, a Cantù in via Paradiso. Il trattore stava arando i campi quando ha preso fuoco all'improvviso. Non si conosce ancora il motivo per cui il mezzo agricolo abbia preso fuoco. Non si registra nessun ferito. I vigili del fuoco sono intevenuti intorno alle 15.30 e hanno spento le fiamme.

