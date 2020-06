Cantù: nella notte l'incendio di un furgone

Ci sono volute due squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio che questa notte, 6 giugno, intorno alle 4.30 a coinvolto un furgone in via Selvareggina, a Cantù. L'incendio, forse divampato proprio dal mezzo, ha presto coinvolto anche la tettoia sotto cui era parcheggiato, minacciando di arrivare alla vicina abitazione.

Intorno alle 6, quindi dopo circa un'ora e mezza di lavoro, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme.

Non si segnalano feriti, ma sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.

