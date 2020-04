Cantù: incendio in una canna fumaria

Questa mattina 21 aprile, i vigili del fuoco di Como e quelli di Cantù hanno spento un incendio nato da una canna fumaria in via Adige a Cantù. Grazie all’autoscala, i pompieri hanno raggiunto il tetto della palazzina a tre piani e spento il fuoco, così le fiamme non si sono propagate al resto dell’abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non ci sono feriti né danni strutturali.