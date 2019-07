Incendio sulla Pedemontana, camion in fiamme tra Mozzate e Solbiate

Paura sull'autostrada Pedemontana per un camion che ha preso fuoco: l'incendio tra le uscite di Mozzate e Solbiate verso mezzogiorno di venerdì 5 luglio 2019.

Per cause da accertarsi il carico di un mezzo pesante che trasportava scarti ha preso fuoco. L’autista è riuscito a sganciare la motrice del semirimorchio prima che l’incendio si generalizzasse a tutto il mezzo. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa e un autobotte e hanno spento le fiamme. In corso le operazioni di messa in sicurezza.