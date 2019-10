Incendio a Mariano Comense: auto in fiamme

Incendio in un parcheggio di Mariano Comense. Intorno alle ore 21 del 6 ottobre 2019 un'auto in sosta su un posteggio in via Cardinal Ferrari è andata in fiamme. Il rogo, divampato per ragioni ancora da chiarire, ha divorato in pochi minuti la vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere l'incendio. Non si sono registrati feriti, ustionati o intossicati.