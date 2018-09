Albavilla, auto incendiata sull'Alpe del Vicerè

Allarme incendio in una zona boschiva dell'Alpe del Vicerè ad Albavilla. I vigili del fuoco sono dovuti intevrenire nella mattinata del 30 settembre 2018 per spegnere le fiamme che sono divampate in un'auto che stava percorrendo un sentiero diretto a una baita privata. Le cause del rogo non sono state ancora determinate con precisione. Non si sono registrati feriti o intossicati. L'incendio è stato domato ma i danni alla vettura sono stati ingenti.