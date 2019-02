Due auto incendiate a Casate, quartiere alle porte di Como, in via Orazio, la strada che costeggia il centro sportivo. E' successo nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019, intorno all'1.20.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Como dal comando di via Valleggio per domare il rogo. Non si segnalano fortunatamente feriti. Completamente distrutte dalle fiamme, come si vede nelle immagini dei pompieri, le due vetture.