Como, auto in fiamme: code sulla Oltrecolle

Auto incendiata su via Oltrecolle a Como intorno alle 16-10 del 23 febbraio 2020. Una station wagon è andata in fiamme in prossimità della svolta con via Madruzza. Nessuna persona è rimasta ferita ma l'incendio ha causato code in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato in cpohi minuti il rogo che è divampato per cause accidentali.