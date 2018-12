Auto incendiata a Veniano

Attimi di paura a Veniano per un incendio che ha distrutto un'auto in via Manzoni.

E' successo nel pomeriggio di martedì 11 dicembre 2018: la vettura era parcheggiata in via Manzoni quando, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco.

Le fiamme hanno in breve avvolto la macchina, semi distrutta dal rogo come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio. Necessario l'intervento di squadre da Como e dal distaccamento di Appiano Gentile. Fortunatamente non si segnalano feriti.