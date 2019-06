Auto in fiamme nel Garage Moba di Porlezza

Intervento dei vigili del fuoco a Porlezza nella mattina del 29 giugno 2019. I pompieri sono accorsi in via Ceresio per domare un rogo divampato nel Garage Moba. Un'auto è andata in fiamme. I pompieri hanno spento l'incendio prima che si propagasse. Notevoli danni alla vettura ma nessuna persona ferita o intossicata.