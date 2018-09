Auto incendiata sulla Pedemontana

Paura in autostrada. Un'auto è andata in fiamme mentre percorreva la Pedeomontana. L'incendio che ha completamente distrutto la macchina è divampato nel primo pomeriggio del 15 settembre 2018 lungo il tratto Bregnano-Varese. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo. Per motivi di precauzione e sicurezza è stato interrotto il flusso d'auto nella direzione della corsia dell'auto incendiata. Non si lamentano feriti o intossicati.