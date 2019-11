Auto incendiata nella notte dopo incidente sulla Novedratese

Incidente nella notte a Novedrate lungo la strada provinciale Novedratese. Un'auto è rimasta coinvolta in un inciudente andando a sbattere contro un muretto a lato strada. A seguito dell'urto dal cofano dell'auto si sono sprigionate le fiamme e in pochi istanti la parte anteriore della vettura è stata divorata dal rogo. Gli occupanti del veicolo hanno fatto in tempo a uscire dall'abitacolo e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno completamente spento l'incendio divampato.