Auto incendiata a Mozzate: completamente distrutta

Momenti di paura nella prima mattina del 3 ottobre 2019 lungo la strada statale 233. Nel tratto che attraversa Mozzate una macchina - una Smart a due posti - è andata a fuoco. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo. Il conducente ha fatto in tempo a fermarsi non appena si è accorto del principio d'incendio e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile che hanno domato il rogo in pochi minuti ma ormai la vettura era stata completamente distrutta da fuoco. Non ci sono stati feriti o intossicati. Inevitabili i disagi alla viabilità lungo la corsia sulla quale si è verificato l'incendio.