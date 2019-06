Auto incendiata nella notte a Montorfano

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2019 in piazza Roma a Montorfano: un'auto stava andando a fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Per il momento non sono state rese note le cause del rogo che sarebbero ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto doloso o di un fatto accidentale. Ad ogni modo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata e i pompieri hanno velocemente spento le fiamme che hanno, comunque, gravemente danneggiato la vettura.