Un'altra auto incendiata a Mariano Comense

Un altro inendio d'auto a Mariano Comense. Dopo la vettura andata a fuoco in via Cardinal Ferrari il 6 ottobre 2019, il rogo ha danneggiato, questa volta, una macchina posteggiata in via Vittorio Veneto. Anche in questo caso i pompieri sono intervenuti pochi minuti dopo la chiamata di soccorso ma il rogo ha comunque devastato l'auto. Non ci sono stati feriti. Si teme il gesto doloso.