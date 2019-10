Auto incendiata a Inverigo

Incendio nella notte a Inverigo: un'auto parcheggiata in piazza Giovanni XXIII è andata a fuoco. Il rogo è divampato nella tarda serata del 30 settembre 2019. Nessuna persona è rimasta ferita, ustionata o intossicata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato l'incendio. I danni alla macchina, però, sono stati ingenti come si vede dalle foto dei Vigili del Fuoco di Como.