Auto incendiata alla dogana di Brogeda

Attimi di paura nella mattina di mercoledì 10 ottobre 2018 alla dogana di Chiasso Brogeda, sull'autostrada A9: per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco a pochi passi dal confine di stato con la Svizzera, sotto gli occhi degli automobilisti in coda verso la dogana intorno alle 8.40.



Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Como che hanno domato il rogo. La vettura, come si vede nelle foto scattate dai pompieri, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Non si segnalano feriti.