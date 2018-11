Auto incendiata all'Uci Cinema di Montano Lucino

Momenti di paura nella serata di domenica 25 novembre 2018 per un'auto in fiamme nel parcheggio dell'Uci Cinema di Montano Lucino. L'allarme è scattato per l'incendio a una vettura che ha preso improvvisamente fuoco nell'area di sosta del multisala.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco arrivati con la prima partenza dalla sede centrale del comando di via Valleggio a Como.I pompieri hanno circoscritto il rogo e domato le fiamme. Non si segnalano fortunatamente feriti.Ingenti, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco, i danni all'auto.