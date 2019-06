Incendio a Cermenate, auto in fiamme nel parcheggio comunale

Intervento dei vigili del fuoco a Cermenate nell'autorimessa comunale di via 4 novembre: un'auto si è incendiata nel pomeriggio di lunedì 24 giugno 2019. Sul posto due squadre dei pompieri del distaccamento di Cantù e una di Lomazzo per domare il rogo e non farlo estendere ad altre vetture nel garage. Fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate.