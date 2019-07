Auto incendiata a Cermenate: le impressionanti immagini

Un'auto è andata a fuoco nella notte in un parcheggio di via Grassi a Cermenate. Sui motivi che hanno causato l'incendio che ha completamente divorato e distrutto il veicolo i vigili del fuoco non si sono ancora sbilanciati ma si ipotizza il gesto doloso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Le immagini dei vigili del fuoco mostrano bene l'entità del rogo. Nessun altro veicolo è rimasto danneggiato (eccetto un vicino furgone lambito leggermente dall'incendio) e nessuna persona è rimasta ferita.