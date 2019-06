Auto incendiata nella notte a Carugo

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2019 in via Mazzini a Carugo: un'auto stava andando a fuoco. Per il momento non sono state rese note le cause del rogo; i pompieri hanno spento le fiamme che hanno comunque divorato la vettura, come si vede nelle immagini scattate dagli stessi vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.