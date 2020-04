Auto incendiata in un bosco di Bizzarone: un ferito ritrovato vicino alla vettura

Un'auto è andata a fuoco nella notte in un bosco di Bizzarone. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre intorno alle 4 del 5 aprile 2020 all'interno della zona boschiva a ridosso di via per la Dogana. A pochi metri dalla vettura è stata trovata una persona ferita in modo lieve. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

