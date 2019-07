Auto incendiata in autostrada: pompieri sulla A8

Nella mattina di lunedì 8 luglio, alle ore 6, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti sull’autostrada A8 nei pressi dello svincolo di Besnate, direzione Milano, per incendio autovettura. Per cause accidentali un veicolo in transito ha preso fuoco, il conducente ha abbandonato illeso l’abitacolo e lanciato l’allarme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.