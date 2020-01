Auto incendiata a Beregazzo con Figliaro

I vigili del fuoco di Appiano Gentile sono dovuti accorrere in via Marconi a Beregazzo con Figliaro intorno alle ore 11 del 26 gennaio 2020. Al pronto intervento dei pompieri, infatti, è giunta la chiamata di soccorso per una vettura in fiamme lungo la provinciale.Quando la squadra dei vigili del fuoco è giunta sul posto le fiamme stavano ormai divorando la macchina. Il rogo è stato spento in pochi minuti ma i danni provocati all'auto, ormai erano ingenti. Nessuna persona però è rimasta intossicata o ustionata.