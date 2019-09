Auto in fiamme nella notte. I vigili del fuoco domano l’incendio

Un’auto in fiamme non lontano dalle abitazioni ha spinto i residenti di Via di Vittorio, a Como, a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che questa notte, pochi minuti prima delle 2, sono dovuti intervenire, partendo dalla sede centrale di via Villeggio per domare le fiamme.

Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sono scattate subito le indagini per capire se si tratti di un atto doloso o accidentale.