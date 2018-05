Prende fuoco il carico di un furgone: incendio sulla Pedemontana

Fiamme sulla Pedemontana nel pomeriggio del 14 maggio 2018. I vigili del fuoco di Como sono prontamente intervenuti sull'arteria extraurbana per domare un rogo divampato dal carico trasportato da un furgone. Il conducente ha accostato a bordo strada e ha lanciato l'allarme dopo essersi acorto della scia di fumo lasciata dietro di sé mentre procedeva in direzione di Milano. I pompieri hanno domato le fiamme in pochi minuti. Il tutto si è risolto senza feriti o ustionati.