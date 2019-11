Ancora un'auto in fiamme nella notte, questa volta a Cantù

Questa notte, alle 00.45, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Giovanni da Cermenate a Cantù per l’incendio di un’auto, le cui cause sono ancora ignote.

La preoccupazione maggiore sul momento era che il fuoco potesse propagarsi alla vicina abitazione. Grazie all’intervento dei pompieri invece, le fiamme sono state domate e non ci sono stati feriti o altri danni alle cose.