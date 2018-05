Auto incendiate a Mariano Comense

Rogo nella notte a Mariano Comense. Una macchina è stata data alle fiamme in via Isonzo 88. Le fiamme hanno danneggiato aòltre due autovetture. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti su segnalazione di un cittadino. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per stabilire eventuali responsabilità.